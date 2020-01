Xiaomi : 7 milliards de dollars dans la 5G et l'IA pour résister à Huawei

Le groupe Xiaomi compte réaliser de lourds investissements dans plusieurs domaines clé pour résister à la concurrence et en particulier à Huawei.

Fort de sa croissance portée par le marché chinois mais aussi son expansion à l'international, le groupe Xiaomi va investir massivement dans certains secteurs stratégiques pour maintenir son rang sur le marché mobile mondial.

Son CEO Lei Jun a annoncé vouloir dépenser plus de 50 milliards de yuans, soit un peu plus de 7 milliards de dollars, sur les cinq prochaines années dans différents domaines comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et leur combinaison en "AIoT", ainsi que la 5G pour résister à la concurrence.

Xiaomi Redmi K30 5G

Et si l'adversaire n'est pas nommé, c'est bien une réponse à Huawei, qui a également annoncé des investissements dans les mêmes domaines, qui est faite ici dans le cadre d'une montée de la concurrence.

Celle-ci est notamment liée aux sanctions américaines contre Huawei qui ont obligé ce dernier à se renforcer sur le marché mobile chinois pour compenser les difficultés rencontrées en Occident.

Huawei a capté plus de 40% de part de marché en Chine sur le second semestre de l'année, mettant une forte pression sur les autres fabricants chinois. Xiaomi ne veut donc pas se laisser broyer sans réagir et va aller chercher des relais de croissance dans les nouveaux domaines de l'industrie mobile.

Xiaomi, qui vient de dévoiler son premier smartphone 5G avec le Redmi K30 5G, compte présenter une bonne dizaine de smartphones 5G en 2020, à des tarifs attractifs.