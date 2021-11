Xiaomi Loop LiquidCool : la solution de refroidissement deux fois plus efficace

Les puces pour smartphones sont de plus en plus puissantes et les faire travailler à plein rendement pour des jeux ou de grosses applications tend à générer beaucoup de chaleur, parfois au point de bloquer leur fonctionnement et sans compter les effets délétères sur leur durée de vie.

Les smartphones premium et gaming embarquent donc des solutions de refroidissement adaptées, du caloduc à la chambre à vapeur, pour abaisser leur température et prolonger leur durée de fonctionnement à haut régime.

Les techniques s'affinent au fil des années par l'emploi de nouveaux matériaux et de méthodes plus ou moins efficaces. Le fabricant Xiaomi annonce ainsi une nouvelle technologie Loop LiquidCool qui promet plus d'efficacité en doublant la capacité de dissipation thermique par rapport à une chambre à vapeur traditionnelle.

Elle reprend le principe même de la chambre à vapeur avec un liquide s'évaporant au contact de la zone à refroidir et se condensant un peu plus loin en relarguant la chaleur mais utilise un double circuit qui sépare la phase liquide de la phase gazeuse, ce qui permet un meilleur circuit de diffusion de la chaleur loin de sa source.

Un système de micro-valve force le cheminement du flux dans un sens unique et évite les problèmes de mix des deux phases rencontrés dans les chambres à vapeur classiques et qui freinent l'évacuation de la chaleur.

Xiaomi a fait la démonstration de son système Loop LiquidCool sur un smartphone Mi Mix 4 spécialement préparé et montre une différence de température de 5 à 8 degrés par rapport à une version avec refroidissement standard.

On devrait rapidement retrouver cette technologie dans les smartphones premium de la marque.