Xiaomi officialise son smartphone MIX 4

Pour la Chine, Xiaomi annonce aujourd'hui le lancement d'un smartphone MIX 4 pour lequel les indiscrétions avant officialisation en bonne et due forme n'ont pas manqué, même si le nom qui a le plus largement circulé était Mi Mix 4.

Comme attendu, il dispose d'une caméra sous la surface de l'écran. Une technologie baptisée CUP - pour Camera Under Panel - par Xiaomi, en rappelant qu'un fabricant chinois comme Oppo mais également ZTE sont aussi sur ce créneau.

Le MIX 4 affiche sur un écran AMOLED 3D incurvé de 6,67 pouces d'une définition de 2400 x 1080 pixels (FHD+) avec compatibilité TrueColor 10-bit, taux de rafraîchissement de 120 Hz et échantillonnage tactile de 480 Hz.

La capteur sous l'écran est de 20 mégapixels (photosites de 1,6 µm) et la technologie CUP offre un affichage dit transparent de 400 ppp dans la zone de la caméra afin de laisser passer la lumière et correspondant à la densité de pixels. Xiaomi vante une technologie ayant bénéficié de trois générations majeures, une soixantaine de brevets et 77 millions de dollars d'investissement.

Avec Snapdragon 888+

Le MIX 4 est équipé du nouveau SoC Snapdragon 888+ de Qualcomm à 3 GHz. Il est associé à 8 Go ou 12 Go de RAM (LPDDR5), 128 Go à 512 Go de stockage en UFS 3.1. À l'arrière, c'est un triple capteur photo. Un module principal de 108 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels (zoom optique jusqu'à 5x) avec stabilisation optique pour les deux, un ultra grand angle de 13 mégapixels à 120°.

Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec support de la charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W. Un Boost Mode permet à la batterie de se charger complètement en moins de 15 minutes et 28 minutes en sans fil.

Pour son appareil avec design unibody en céramique fin de 8 mm et d'un poids de 225 g, Xiaomi souligne également un système de dissipation de la chaleur associant graphène et graphite, la technologie UWB (Ultra Wide Band) pour notamment une compatibilité avec des objets connectés de la marque.

En Chine, le smartphone MIX 4 de Xiaomi sera commercialisé la semaine prochaine dans quatre configurations pour des prix de 4 999 yuans (660 €) à 6 299 yuans (830 €).