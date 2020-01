Xiaomi : le CEO Lei Jun confirme l'arrivée imminente du Mi 10 avec Snapdragon 865

Après Lin Bin indiquant que Xiaomi sera l'un des premiers acteurs à proposer un smartphone sous Snapdragon 865, c'est le CEO Lei Jun qui confirme la présence du SoC haut de gamme de Qualcomm dans sa future gamme Mi 10.

Celle-ci prendra le relais de la famille Mi 9 et on peut déjà s'attendre à ce qu'elle soit largement déclinée en multiples variantes tout au long de l'année.

Lei Jun évoque également une annonce dès le premier trimestre 2020, ce qui pourrait être raccord avec une conférence de presse supposée le 11 février prochain ou bien une annonce durant le salon MWC 2020.

Design et caractéristiques ont commencé à se diffuser sur le Web au fil des indiscrétions et l'on s'attend à un smartphone offrant un affichage 6,5 pouces OLED avec rafraîchissement 90 Hz, et donc un SoC Snapdragon 865 avec jusqu'à 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage et apportant une compatibilité 5G.

Un quadruple capteur photo est attendu à l'arrière avec un capteur principal de 108 megapixels, comme sur le Xiaomi Mi Note 10, et une batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 48 Watts, et même de 65 Watts pour la variante Mi 10 Pro, le tout sous Android 10 avec surcouche MIUI 11.

