Xiaomi Mi 10 Pro : des images en fuite du smartphone

La marque Xiaomi renouvellera bientôt ses smartphones de haut de gamme avec la série Mi 10 attendue en février prochain. Après les rendus supposés, des photos du Xiaomi Mi 10 Pro ont été diffusées sur la Toile, montrant le smartphone sous presque toutes ses coutures.

Il s'agit du modèle Xiaomi Mi 10 Pro 5G montrant un design somme toute assez sobre et standard avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant et un ensemble de 4 capteurs photo à l'arrière selon un alignement vertical qui n'est pas sans rappeler celui du Mi Note 10.

La mention 5G apparaît au dos et l'on trouvera logiquement une connectique USB-C à la base, entourée d'une grille de haut-parleur et du chariot pour la carte SIM. On notera l'absence de prise casque mais une photo du chargeur signale que ce Mi 10 Pro 5G devrait profiter d'une charge très rapide de 65 Watts, et qui devrait donc être livré avec le smartphone.

La rumeur veut que la série Xiaomi Mi 10 soit présentée le 11 février, c'est à dire en même temps ou presque que la série Galaxy S20 de Samsung. Hasard du calendrier ou choix volontaire, à chacun son opinion...