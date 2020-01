Xiaomi Mi 10 Pro : MIUI 11 et charge rapide 66W au programme !

La série Xiaomi Mi 10 sera dévoilée d'ici quelques semaines et les informations relatives au modèle premium, à savoir le Xiaomi Mi 10 Pro, se multiplient au-delà de l'évocation directe du smartphone par le dirigeant du fabricant chinois.

Il était notamment question ces derniers jours d'une charge très rapide, de plus de 60 Watts, pour le modèle supérieur de la gamme et cette information trouve une confirmation du côté de XDA Developers qui souligne que le Mi 10 Pro, portant la référence M2001J1C, proposera bien une charge rapide 66W de type 6A / 11V.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi a déjà indiqué plancher sur de la charge rapide 100W mais il faudra sans doute patienter encore un peu, le temps de finaliser (et de sécuriser) la technologie.

Le smartphone profitera également de la nouvelle surcouche MIUI 11 posée sur Android 10. Le CEO de Xiaomi, Lei Jun, a déjà confirmé la présence du puissant SoC Snapdragon 865 pour la série Mi 10 et un lancement au premier trimestre 2020.

Toutefois, l'émergence de l'épidémie liée au coronavirus pourrait bousculer le calendrier initialement prévu.

Et pour rappel de nombreux smartphones Xiaomi et Redmi sont en promotion comme par exemple les Xiaomi Mi Note 10 à 409 € (vs 549 €), Mi Note 10 Pro à 500 € (vs 649 €) ou encore Redmi Note 8 Pro à 194 € (vs 249 €).