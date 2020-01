Xiaomi Mi 10 : les fenêtres de lancement et de prix

Après une série Xiaomi Mi 9 qui s'est largement étoffée au fil de l'année 2019, le groupe chinois s'apprête à présenter son successeur avec la gamme Xiaomi Mi 10 qui a commencé à se révéler officieusement sur la Toile.

Dans un message sur les réseaux sociaux chinois (retiré depuis), on en apprend un peu plus sur les conditions de son lancement. Le responsable produit Wang Teng Thomas a confirmé une logique officialisation dans le courant du mois de février 2020, ce qui devrait correspondre aux alentours du salon MWC 2020 de Barcelone.

Xiaomi Mi 9

Quant au prix, il serait situé entre 3500 et 5000 yuans suivant les versions et les configurations, soit une fourchette entre 455 et 650 € environ. Les smartphones Xiaomi Mi 10 (et Mi 10 Pro) sont attendus avec un grand affichage 6,5 pouces OLED avec rafraîchissement 90 Hz (voire 120 Hz pour le Mi 10 Pro) et un SoC de dernière génération Snapdragon 865 de Qualcomm.

De la même façon qu'il existe déjà un Xiaomi Mi 9 5G, on devrait trouver au moins une variante compatible 5G dans la nouvelle série de référence, ce qui explique peut-être aussi les capacités de batterie attendues entre 4500 et 4800 mAh.

