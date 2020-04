Bon plan : le Xiaomi Mi 10 à 659 € au lieu de 799 € ! Et Mi Note 10 à 386 € (France), Redmi Note 8 Pro -28%...

Le bon plan du jour concerne le très attendu Xiaomi Mi 10 dont nous avons détaillé les caractéristiques complètes, date de disponibilité et prix lors de la conférence ayant eu lieu il y a quelque jours. Pour rappel, le Xiaomi Mi 10 est attendu en France le 7 avril en France à partir de 799 €.

Même si ce smartphone se révèle extrêmement performant et déjà très apprécié des testeurs, ce prix a fait tiquer de nombreuses personnes, nous y compris, avec un niveau de prix jamais atteint par Xiaomi. face à la critique, ce dernier s'est d'ailleurs depuis défendu et a réaffirmé que sa stratégie de marge limitée à 5% était toujours valide. Nous nuancerons ceci par le fait que ce dernier précise que cette marge est une moyenne sur l'ensemble de ses produits, elle peut ainsi être plus élevée pour le haut de gamme et plus faible pour l'entrée de gamme, ce que nous pensons de notre côté.

Quoi qu'il en soit, si ce bébé vous fait de l'oeil, sachez que vous pouvez l'obtenir aujourd'hui avec une très grosse ristourne, merci à Gearbest spécialiste du genre !

Pour rappel, le Xiaomi Mi 10 possède un écran de 6,67 pouces de type AMOLED à 90 Hz pour une faible latence et une réactivité optimisée. L'affichage est incurvé sur les tranches, avec un trou dans l'écran pour le capteur photo et un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Niveau photo, Xiaomi propose un quadruple capteur avec ce qui se fait de mieux actuellement (hormis le Mi 10 Pro) :

108 megapixels (PDAF, OIS)

13 megapixels (ultra grand angle)

2 megapixels (macro)

2 megapixels (3D ToF)

Le Xiaomi Mi 10 embarque un SoC Snapdragon 865 et offre une compatibilité 5G. Il aura 8 à 16 Go de RAM ainsi qu'une mémoire interne allant jusqu'à 512 Go. La batterie est confortable avec 4780 mAH et a le droit à une puissante charge rapide 30W, mais aussi une charge sans fil de 30W.

Le bon plan du jour concerne donc le célèbre revendeur Gearbest, partenaire privilégié de Xiaomi, qui propose le Xiaomi Mi 10 8+128 Go en version globale (français ok) en 2 coloris avec la livraison gratuite et une expédition à partir du 10 avril à 659 € au lieu de 799 € prix officiel avec le code de réduction GBMI10EU.

A noter que pour 9 € de plus vous pourrez acquérir les écouteurs Xiaomi Mi Airdots Pro 2 (Air2 TWS) proposés en temps normal à plus de 50 €.



Vous trouverez également le Xiaomi Mi Note 10 en promotion à seulement 386 €

mais également des Redmi de la gamme 8

