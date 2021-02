Xiaomi : TV QLED 4K, trottinette électrique Mi Scooter Pro, les annonces en plus du Mi 11

Après une première annonce en Chine en décembre, le groupe Xiaomi va présenter aujourd'hui à 13h heure française son smartphone de référence Xiaomi Mi 11 en version internationale, avec SoC Snapdragon, Android 11 et surcouche MIUI 12.5.

Le fabricant devrait également dévoiler plusieurs autres produits au cours de cette grande présentation et le site 91Mobiles en donne déjà les grandes lignes. On devrait ainsi découvrir durant cet événement un nouveau téléviseur 75 pouces 4K, baptisé Mi TV 5 Pro.

Il utilisera la technologie QLED et sera compatible HDR10+, avec des bordures très fines (l'écran occupera 98% de la face avant) et un angle de vision de 178 degrés. On trouvera à bord une puce Amlogic avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth.

La connectique sera en USB, HDMI, Ethernet et S/PDIF et le téléviseur sera compatible avec Google Assistant, tandis que le son sera fourni par deux haut-parleurs 8W. Il faudra compter 1200 € pour s'offrir le téléviseur Xiaomi Mi TV 5 Pro.

La marque chinoise propose aussi des accessoires de mobilité et c'est une trottinette électrique Mi Scooter Pro en édition spéciale qui devrait être présentée durant l'événement.

Il s'agira d'un modèle Mi Scooter Pro en version Mercedes-Petronas F1 Team Edition doté d'un moteur 300W lui assurant une vitesse de pointe de 25 km/h et une autonomie de 45 km grâce à sa batterie 12400 mAh.

La trottinette pèse 14,2 Kg et demandera 8 à 9 heures de charge. Elle embarque sur le guidon un affichage LCD indiquant les principales informations : distance, vitesse, batterie restante...

Selon 91Mobiles, la version spéciale du Mi Scooter Pro sera proposée au tarif de 700 à 800 € en Europe.