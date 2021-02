Xiaomi Mi 11 : quel prix en Europe pour le smartphone ?

Le groupe Xiaomi a commencé à renouveler sa série de référence en annonçant le smartphone Xiaomi Mi 11 en Chine en décembre 2020. La version internationale doit maintenant être présentée le 8 février prochain, sans doute en même temps que la nouvelle surcouche MIUI 12.5.

Pour rappel, il propose un grand écran 6,81 pouces OLED QHD+ 120 Hz, un SoC Snapdragon 888 et un bloc photo comprenant trois capteurs dont le principal est un module 108 megapixels, avec batterie 4500 mAh et charge rapide 55W / sans fil 50W et le tout sous Android 11 / MIUI 12.5.

A quel tarif sera-t-il proposé ? Le site 91Mobiles affirme avoir déjà les prix européens. Si on trouve les différentes configurations mémoire en Chine pour l'équivalent de 500 à 600 €, ils seraient bien plus élevés pour le Vieux Continent :

Xiaomi Mi 11 8 / 128 Go : 799 €

Xiaomi Mi 11 8 / 256 Go : 899 €

Le leaker à l'origine de ces prix européen indique que Xiaomi ne proposerait pas la version 12 / 256 Go à l'international. On notera également que, pour plus élevés qu'ils soient par rapport aux tarifs chinois, ils sont similaires à la grille tarifaire du Xiaomi Mi 10. Plus que quelques jours pour avoir confirmation de ces prix !