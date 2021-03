Xiaomi Mi 11 Lite : le smartphone utilisera bien le nouveau SoC Snapdragon 780G

Si Xiaomi doit étoffer sa gamme Mi 11 par le haut avec les modèles Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, le fabricant proposera aussi un modèle allégé mais reprenant le design de la série avec le Xiaomi Mi 11 Lite.

Ce smartphone sera l'un des premiers (et sans doute le tout premier) à s'équiper du nouveau SoC Snapdragon 780G tout juste dévoilé par Qualcomm. Il s'agira du premier processeur mobile Snapdragon 7 à profiter d'une gravure en 5 nm destiné aux smartphones à la frontière entre milieu de gamme et haut de gamme.

On trouvera ainsi un puissant GPU Adreno 642 et des DSP / ISP Hexagon 770 et Spectra 570 apportant des capacités en gaming mais aussi en qualité et traitement photo (on retrouve la capacité à gérer trois flux photo simultanément), sans compter une compatibilité 5G apportée par le modem intégré Snapdragon X53.

Le groupe chinois a confirmé cette configuration pour son Mi 11 Lite sur les réseaux sociaux chinois tout en mettant en avant la finesse et la légèreté du futur smartphone.

Ce dernier aura droit à un affichage plan avec un poinçon en angle pour le capteur photo avant, le tout marqué par des bordures réduites. En attendant confirmation, il devrait s'agir d'un écran 6,55 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz et capteur avant de 20 megapixels.

Le SoC devrait être accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une batterie de 4250 mAh et une charge rapide filaire 33W.