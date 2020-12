Xiaomi Mi 11 : les prix dévoilés ?

Pour rappel Xiaomi prévoit d'annoncer son futur Mi 11 en deux étapes, d'une part une officialisation en Chine le 28 décembre et d'autre part une présentation dédiée pour le marché international quelque temps après.





Rappelons que deux smartphones sont prévus, avec les Mi 11 et Mi 11 Pro équipés a priori du nouveau SoC Snapdragon 888, d'écrans AMOLED QHD+ en 120 Hz et d'un nouveau capteur photo 108 megapixels, le tout épaulé par des batteries de respectivement 4780 et 4970 mAh.

Mais aujourd'hui, selon les informations du site chinois Mydrivers, nous apprenons qu'il existerait trois versions au niveau du stockage du Mi 11 avec des configurations 8 + 128 Go, 8 + 256 Go et 12 + 256 Go.

Xiaomi proposerait également une version cuir du Xiaomi Mi 11, des coloris noir, blanc, bleu, et même une édition spéciale. Le tout serait proposé en Chine au prix de 4500 yuans pour le Xiaomi Mi 11 8 + 128 Go (soit environ 564 € sans les taxes) et de 4800 yuans (602 €) pour la version 8 + 256 Go. Plus que 5 jours pour avoir une confirmation de tous ces éléments, et sans doute quelques semaines de plus pour les prix qui seront proposés en Europe.