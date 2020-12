Xiaomi Mi 11 Pro : une charge rapide 120 W en vue

C'est le 28 décembre que Xiaomi dévoilera officiellement son nouveau smartphone haut de gamme. Le Xiaomi Mi 11 aura droit à une présentation en Chine et pour ce marché spécifique, avant probablement un événement international en 2021.

Le Xiaomi Mi 11 sera l'un des premiers smartphones à bénéficier du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm ; c'est acquis. Néanmoins, d'autres détails officieux circulent. Ils sont à prendre avec des réserves de rigueur.

Il y aurait notamment deux modèles avec un Xiaomi Mi 11 et un Xiaomi Mi 11 Pro disposant d'un affichage AMOLED avec une définition QHD+ (et non FHD+). L'écran incurvé serait de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les appareils auraient droit à un capteur photo de 20 mégapixels à l'avant, tandis que ce serait un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 108 mégapixels. Certaines rumeurs sont toutefois contradictoires pour la partie photo, et la distinction entre les deux modèles n'est pas claire à ce stade.

Une charge rapide de 120 watts pour la version Pro ?

Et pour ajouter de la rumeur à la rumeur, il faut aussi compter sur la batterie qui serait d'une capacité avoisinant 5000 mAh. Le Mi 11 aurait droit à de la charge rapide de 55 W, tandis que ce serait de la charge rapide de 120 W pour le Mi 11 Pro. De quoi rappeler le Xiaomi Mi 10 Ultra.



Le fait est qu'il ne faudra pas au final attendre bien longtemps désormais pour savoir si de telles rumeurs sont fondées ou non. La réponse interviendra la semaine prochaine. Quant à la nouvelle rumeur d'une charge 120 W + 80 W pour le Mi Mix 4...