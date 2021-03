Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra : rendez-vous le 29 mars pour les smartphones premium

Le smartphone Xiaomi Mi 11 constitue la nouvelle référence du fabricant chinois et profite d'un grand affichage AMOLED, d'un SoC Snapdragon 888 et d'un bloc photo polyvalent.

Diverses indiscrétions ont toutefois déjà évoqué l'existence de versions premium de ce modèle, conformément aux habitudes de la marque de décliner ses produits en de multiples variantes.

Dans un message diffusé sur Weibo, Xiaomi confirme l'arrivée des smartphones Xiaomi Mi 11 Pro et Xiaomi Mi 11 Ultra à l'occasion d'une conférence organisée le 29 mars prochain en Chine.

Les deux versions ont déjà fait l'objet de plusieurs fuites, voire même de prises en main avant l'heure, ce qui permet déjà de savoir à quoi s'attendre. Le Mi 11 Pro devrait garder un design proche du Mi 11 standard mais avec un groupe photo plus développé.

On attend un affichage 6,81 pouces QHD+ 120 Hz incurvé sur les quatre tranches, toujours un SoC Snapdragon 888, et une partie photo avec capteur principal 50 megapixels, ultra grand angle 13 megapixels, capteur macro 5 megapixels et téléobjectif permettant du zoom x120.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra ira plus loin avec un affichage 6,81 pouces QHD+ 120 Hz incurvé sur toutes les tranches, un SoC Snapdragon 888 avec jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, et un bloc photo 50 + 48 + 48 MP avec à côté un petit affichage secondaire dont le rôle précis sera enfin expliqué.

Il devrait aussi offrir une batterie 5000 mAh avec charge rapide 67W et charge sans fil.