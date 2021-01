Xiaomi Mi 11 Pro : le smartphone de référence avec zoom x120 ?

Le fabricant Xiaomi n'a pas attendu 2021 pour présenter son nouveau smartphone de référence Xiaomi Mi 11 avec SoC Snapdragon 888 mais il reste encore à dévoiler la version Pro.

En attendant une confirmation pour un lancement en février, les détails se précisent concernant sa configuration. Si le SoC Snapdragon 888 sera bien sûr de nouveau de la partie, il est aussi question d'un capteur photo principal 108 megapixels qui pourrait bien être le récent module Samsung Isocell HM3 (présent sur le Galaxy S21 Ultra de Samsung) et une charge rapide atteignant 120W au lieu des 55W du Xiaomi Mi 11, pour une batterie de capacité 4600 mAh.

Xiaomi Mi 11

Le leaker Digital Chat Station ajoute de son côté que le Xiaomi Mi 11 Pro aura une configuration avec trois capteurs photo à l'arrière et que l'un des modules sera un télobjectif périscopique capable d'offrir un zoom optique x120.

L'affichage devrait disposer d'une diagonale de 6,81 pouces OLED QHD et être incurvé sur les tranches avec un rafraîchissement de 120 Hz et un lecteur d'empreintes sous l'écran et il pourrait supporter une capacité de stockage jusqu'à 512 Go, là encore à l'image du Galaxy S21 Ultra dans sa configuration la plus musclée.