Xiaomi Mi 11 Pro : Snapdragon 888, capteur GN2 et charge filaire / sans fil 67W

Le Xiaomi Mi 11 dévoilé fin 2020 a posé les bases de la famille des smartphones de références du groupe chinois mais, comme la série Mi 10 précédente, il va connaître un certain nombre de variantes.

La première d'entre elles est le Xiaomi Mi 11 Pro qui se voit donc officialisé après de multiples fuites ces dernières semaines. Comme prévu, le smartphone reprend les grandes lignes de la série, tant dans le design que dans les caractéristiques.

Le Mi 11 Pro mise sur un grand affichage avec dalle AMOLED E4 offrant une résolution QHD+ et un rafraîchissement de 120 Hz. L'écran légèrement incurvé sur les tranches intègre un capteur photo avant en poinçon en angle.

Comme le Mi 11, la version Pro embarque un SoC Snapdragon 888 avec un système de refroidissement avancé en plusieurs couches et changement de phase qui permettra de réduire encore de quelques degrés l'échauffement lors de longues sessions de jeu.

La batterie offre une capacité de 5000 mAh avec la fameuse technologie d'anode SIO2 évoquée en teaser et profite d'une charge filaire 67W...mais aussi d'une charge sans fil de 67W également qui assureront une charge complète en 36 minutes seulement (avec quelques dizaines de secondes en plus seulement pour le sans fil)

Xiaomi a dévoilé à cette occasion un dock de recharge sans fil 80W qui permettra une charge en position horizontale comme verticale et un plateau de charge doté de pas moins de 19 bobines permettant de charger jusqu'à trois appareils simultanément.

Le Xiaomi Mi 11 Pro se distingue surtout par son bloc photo avec capteur principal GN2 fourni par Samsung, de 50 megapixels et avec un grand module captant beaucoup de lumière grâce à ses pixels de 1,4 µm.

On notera qu'on a affaire à une lentille de 8 éléments (8P) avec stabilisation optique OIS et technologie Dual Pixel Pro d'autofocus ultrarapide.

Le capteur principal est accompagné d'un ultra grand angle avec vision à 123 degrés et d'un téléobjectif périscopique assurant un zoom optique x5 et un zoom numérique jusqu'à x50.

L'ensemble est capable d'enregistrer de la vidéo en 8K et l'on pourra réaliser entre autres du super slow motion en 1920 fps. A noter que le Mi 11 Pro, comme le Mi 11 Ultra, profite pour la première fois d'une certification IP68 le protégeant contre les éclaboussures mais aussi les immersions.

Le Xiaomi Mi 11 Pro est bien évidemment compatible 5G et son prix en Chine démarre à 4999 yuans (en 8 / 128 Go), soit 646 € environ, avec des variantes à 5299 yuans (685 €) et 5699 yuans (737 € environ). Il n'est pour le moment annoncé qu'en Chine.