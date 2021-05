Xiaomi Mi 11i et Redmi Note 10 5G arrivent en France

Xiaomi précise les dates de lancement et les prix français de ses nouveaux modèles Xiaomi Mi 11i et Redmi Note 10 5G.

Le Xiaomi Mi 11i est une première déclinaison de la série de référence Mi 11 proposée en Europe. Il en reprend le design et une partie des caractéristiques avec notamment un grand affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz et un SoC Snapdragon 888 avec mémoire LPDDR5 et stockage UFS 3.1.

Il embarque une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33W Pro et mise sur son capteur photo principal de 108 megapixels avec en complément un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels et un capteur macro 5 megapixels.

L'ensemble est capable de filmer jusqu'en 8K et comprend un micro directionnel permettant de réaliser du zoom audio (le son de la portion zoomée de la vidéo sera mis en valeur).

On n'oubliera pas le son Dolby Atmos qui en fera aussi un excellent appareil multimédia. Le Xiaomi Mi 11i est un smartphone compatible 5G et qui profite des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Il sera disponible le 28 mai au prix de 699,99 € en version 8 / 256 Go sur Mi.com et dans les Mi Store, mais aussi Fnac et Darty, les quatre opérateurs mobiles et plusieurs enseignes et revendeurs, avec des précommandes du 11 au 27 mai.

Redmi Note 10 5G

Le Redmi Note 10 5G est une incursion de la marque Redmi sur le terrain des smartphones 5G à petit prix. Equipé d'un affichage 6,5 pouces FHD+ avec rafraîchissement adaptatif 90 Hz, il fait le choix d'un SoC Dimensity 700 de MediaTek pour apporter une compatibilté 5G (sub-6 GHz).

Il embarque une batterie de 5000 mAh pour assurer une confortable autonomie, avec une charge rapide 18W, et propose des connectivités sans fil WiFi et Bluetooth 5.1.

A l'arrière, le bloc photo comprend un module principal 48 megapixels f/1,79, un capteur macro de 2 megapixels et un capteur de profondeur 2 megapixels pour effet bokeh.

A l'avant, le module pour selfie est logé dans un poinçon central et propose un capteur de 8 megapixels.

Le Redmi Note 10 5G veut attaquer le marché français de façon concurrentielle et la version 4 / 64 Go sera proposée au tarif de 229,90 € à partir du 18 mai avec une disponibilité sur Mi.com et dans les Mi Store, chez Fnac / Darty, chez les quatre opérateurs et dans plusieurs enseignes et revendeurs.

Une version 4 / 128 Go sera également proposée au tarif de 269,90 € sur Mi.com, dans les Mi Store et chez l'opérateur Bouygues Telecom.