Xiaomi Mi 11i : Snapdragon 888 et capteur 108 megapixels

Le fabricant Xiaomi avait de nombreux smartphones à présenter ce 29 mars, au point qu'il a dû scinder en deux sa conférence de presse qui se poursuivra donc le 30 mars avec des annonces autour du Xiaomi Mi Mix et d'un nouveau processeur maison Surge.

En attendant, et après avoir déjà présenté les Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, c'est un modèle Xiaomi Mi 11i qui a été dévoilé avec certaines caractéristiques propres. La première est la présence d'un grand écran plan 6,67 pouces AMOLED FHD+ (avec dalle E4 haute qualité et 1300 nits de luminosité) compatible HDR10+ et marqué d'un poinçon centré de très petite taille (2,76 mm) pour le capteur photo avant de 20 megapixels.

L'écran offre un rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 Hz et il a obtenu la note A+ chez DisplayMate. Le Xiaomi Mi 11i embarque un puissant SoC Snapdragon 888, assurant compatibilité 5G et WiFi 6, avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 tandis que la batterie de 4520 mAh profitera d'une charge filaire de 33W Pro annoncé un tiers plus rapide que les solutions 33W standard.

L'autre particularité du smartphone porte sur le bloc photo au dos qui utilise un module 108 megapixels (Isocell HM2) accompagné d'un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels et d'un module macro 5 megapixels.

Sur le bloc photo est présent de quoi réaliser du zoom audio qui permettra de focaliser le son sur la scène filmée et de limiter le bruit environnant. Le bon son viendra aussi des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2, le smartphone saura aussi filmer en 8K et propose un mode Nuit vidéo pour de la qualité en basse lumière. Le Xiaomi Mi 11i devrait être proposé en Europe et le fabricant a déjà annoncé qu'il serait disponible à partir de 649 €