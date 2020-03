Bon plan : la meilleure box TV Android à seulement 51 € !

Si vous souhaitez le nec plus ultra en terme de box TV, c'est du côté de la Nvidia Shield qu'il faudra vous tourner, c'est une évidence. Mais son prix peut en rebutter pluis d'un ! Et dans ce cas, rien de mieux que l'excellente Mi Box S de Xiaomi qui est certainement la box Android la plus utilisée grâce à ses différentes fonctionnalités. Vous pourrez retrouver les caractéristiques d'une Android TV et de ses applications qui vont avec, mais aussi l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec la télécommande Bluetooth incluse. Vous bénéficierez d'un accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix.

Au niveau technique, le boîtier a pour dimensions 95,25 x 95.25 x 16,7 mm et dispose d'un SoC quadcore (Cortex-A53) avec le processeur graphique Mali-450 qui propose 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. En termes de connectique vous aurez accès à un port HDMI 2.0a et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. Cette Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

La Xiaomi Mi Box S est en promotion à seulement 51 € chez Gearbest dans sa version internationale (français ok) avec la livraison gratuite, au lieu de 70 € prix officiel en France.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

