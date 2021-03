Xiaomi Mi Laptop Pro 15 et 14 : les PC portables montent en gamme avec Intel Evo et châssis alu

Xiaomi monte en gamme du PC portable avec le Xiaomi Mi Laptop Pro 15 en OLED et Intel Core Evo, accompagné d'un petit frère Mi Laptop Pro 14.

La montée en gamme dans les smartphones observée chez Xiaomi se répercute aussi sur le segment des ordinateurs portables. Pour son Mega Launch et la pléthore de produits annoncés, le fabricant dévoile le Xiaomi Mi Laptop Pro 15 qui vise le marché haut de gamme.

Il profite d'un châssis en aluminium de qualité aéronautique et au modelage CNC Unibody assurant légèreté et robustesse et propose un bel écran 15 pouces 3,5K (261 ppi) avec dalle AMOLED haute qualité (AMOLED E4) protégé par du verre Gorilla Glass.

L'affichage occupe 93% de la surface disponible et est au ratio 16:10. Il offre une luminosité de 600 nits et respecte totalement l'espace colorimétrique DCI-P3.

A bord, on trouvera un processeur Intel Core Evo qui signale du même coup qu'il entre dans le programme Athena de deuxième génération d'Intel pour des ultraportables premium aux finitions soignées et avec une belle autonomie et des connectivités développées.

Le Mi Laptop Pro 15 sera donc compatible WiFi 6 et proposera comme carte graphique une GeForce MX450 de Nvidia. Xiaomi a mis en avant la sécurité biométrique par lecteur d'empreintes dans le bouton d'alimentation et la présence de connectiques USB-C compatibles Thunderbolt 4.

A défaut d'un port HDMI, le fabricant propose un accessoire HDMI / USB-C dans le packaging de son PC. Pour assurer le lien avec le monde des smartphones, la machine intègrera l'application MIUI+ dévoilée avec MIUI 12.5.

Notons enfin que le PC portable bénéficiera d'une charge rapide 100W. Le Xiaomi Mi Laptop Pro 15 est annoncé en plusieurs configurations à partir de 6499 yuans, soit environ 840 €.

Son petit frère, le Xiaomi Mi Laptop Pro 14, est très proche mais exploite un affichage 14 pouces LCD en résolution 2K et avec rafraîchissement 120 Hz. Il embarque aussi un processeur Intel Evo avec GPU Nvidia GeForce MX450 et ne pèse que 1,5 Kg pour 15,6 mm d'épaisseur.

Son tarif démarre à 5299 yuans (687 €) en Core i5 / 16 Go / 512 Go avec une variante aussi en i5 à 5999 yuans (780 € environ) et une autre en i7 à 6999 yuans (908 € environ).

A noter que Xiaomi a brièvement évoqué l'arrivée de variantes Mi Laptop Pro avec des processeurs Ryzen Mobile plus tard dans l'année.