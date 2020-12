Xiaomi MIUI 12.5 : toutes les nouveautés de l'interface

La version beta a commencé à être diffusée aux développeurs dès mi-décembre mais la présentation du smartphone Xiaomi Mi 11 permet d'en savoir un peu plus sur la nouvelle interface MIUI 12.5 constituant une version d'étape avant MIUI 13 attendue au printemps.

Pas de grande révolution à attendre dans cette version, donc, mais plutôt des optimisations et un renforcement des possibilités de personnalisation. Xiaomi continue de peaufiner la surcouche retrouvée sur les smartphones de ses différentes marques (Xiaomi, Redmi, Poco...).

L'accent a été mis sur les fonds d'écran dynamiques avec l'ajout de deux nouvelles possibilités : Snow Mountain et Geometry, mais aussi sur de nouvelles sonneries pour les notifications avec des sons inspirés de la nature pour les notifications.

MIUI+, l'application compagnon sur PC

MIUI 12.5 est aussi l'occasion de dévoiler MIUI+ pour exploiter une partie des fonctionnalités du smartphone depuis un PC. Accès aux notifications, aux fichiers ou à certaines applications à partir d'un ordinateur sont au programme et rappellent d'autres applications similaires, facilitant la synchronisation des données entre les appareils.

MIUI+ pourra en principe fonctionner avec toutes les machines Windows mais les PC portables Mi Notebook ou RedmiBook seront sans doute les plus indiqués pour une expérience optimale.

Xiaomi tente aussi de rassurer sur l'aspect sécurité en restreignant l'accès à certaines fonctionnalités et applications et en ne permettant pas forcément une localisation précise, tandis que le navigateur Mi Browser se montrera plus restrictifs sur les téléchargements douteux et le tracking.

Le Xiaomi Mi 11 sera le premier à se doter de l'interface MIUI 12.5 (avec Android 11) mais elle devrait ensuite rapidement se diffuser aux smartphones récents et moins récents des différentes marques du groupe chinois.