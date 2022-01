Xiaomi Mi Mix Fold 2 : plus compact et avec Snapdragon 8 Gen 1 ?

Le groupe Xiaomi s'est lancé dès mars 2021 sur le segment des smartphones avec affichage repliable avec le Xiaomi Mi Mix Fold doté d'un affichage souple repliable de 8 pouces et d'un SoC Snapdragon 888.

S'il n'a été lancé qu'en Chine, le fabricant devrait logiquement proposer un successeur cette année. Le leaker chinois Digital Chat Station semble déjà disposer d'informations sur un Xiaomi Mi Mix Fold 2.

Ce dernier maintiendrait un affichage souple avec résolution 2K et un haut rafraîchissement d'écran (non précisé). Il embarquerait également un SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi aurait repensé le design de son smartphone pour le rendre plus ergonomique et qui irait dans le sens du récent Honor Magic V avec ses ratios particuliers (écran externe 21:9 et écran interne 10:9 équivalant à deux 21:9 accolés).

Les tendances portent ainsi sur l'amélioration de la durabilité de l'écran et la réduction de la pliure centrale mais aussi sur la possibilité de rendre les appareils mobiles plus compacts et plus faciles à glisser dans la poche.

Le Xiaomi Mi Mix Fold 2 pourrait donc être une synthèse de ces efforts mais peut-être avec un affichage plus petit que celui de 8 pouces proposé sur le Mi Mix Fold.