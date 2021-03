Xiaomi Mi Mix : un smarttphone sera annoncé le 29 mars, avec écran repliable ?

La conférence du 29 mars promet d'être riche en nouveautés chez Xiaomi. Outre les Mi 11 Pro et Ultra, c'est un nouveau Xiaomi Mi Mix qui devrait être présenté. Le premier avec écran repliable ?

Cela faisait un petit moment que Xiaomi n'avait plus lancé de smartphone dans la famille Mi Mix spécialisée dans les appareils mobiles un peu hors du commun. Le fabricant a teasé à plusieurs reprises sur des concepts aux écrans entourant complètement le smartphone mais n'a finalement pas donné de forme commerciale à ces idées.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Récemment, Lei Jun, patron de Xiaomi, demandait aux internautes s'ils étaient prêts à dépenser plus de 1300 € dans un smartphone innovant de la marque, ce qui a orienté l'attention vers le retour d'un modèle Mi Mix aux caractéristiques innovantes.

Dans le même temps, les rumeurs autour du lancement cette année d'un premier smartphone Xiaomi avec écran souple repliable et des images officieuses ont même montré un prototype de châssis de smartphone avec charnière.

Les planètes sont donc alignées pour une officialisation proche et cela pourrait intervenir lors de la conférence de presse du 29 mars qui doit déjà présenter les modèles premium Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra.

Un teaser sur le réseau social Weibo annonce clairement l'arrivée d'un nouveau Mi Mix le 29 mars mais ne dit rien sur ses caractéristiques. Tout juste peut-on remarquer un rectangle assez large dans l'image qui pourrait correspondre au format déplié du smartphone.

Qu'en attendre ? Le supposé Xiaomi Mi Mix 4 embarquerait un grand écran d'environ 7 pouces (déplié) avec rafraîchissement 120 Hz mais aussi un SoC Snapdragon 888 (et donc 5G) de dernière génération et un triple capteur photo avec module 108 megapixels, avec l'interface MIUI 12.5 à bord et une batterie de 5000 mAh.