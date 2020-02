Bon plan : la montre connectée Ticwris Max 4G en promotion à 133 € ! Mais aussi ...

De nos jour la montre connectée est devenue un véritable indispensable, alors n'hésitez plus et profitez de la smartwatch Ticwris Max 4G qui est actuellement en promotion !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Max 4G de la marque TicWris qui est une smartwatch qui se prétend aussi puissante et polyvalente qu'un smartphone.

La TicWris Max 4G est un dispositif hybride entre la montre et le smartphone. Elle est équipée d'un processeur 4 coeurs associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage et une batterie de 2880 mAh de capacité. Elle dispose également d'un capteur photo 8MP compatible reconnaissance faciale et embarque Androd 7.1.1

La Ticwris Max 4G dispose d'un port SIM 4G, d'un écran de 2,86 pouces (640x480 pixels), du GPS, Bluetooth, WiFi...soit un petit smartphone à placer au poignet. D'ailleurs, elle propose un fonctionnement autonome et peut passer et recevoir des appels, mais aussi utiliser n'importe quelle application comme un smartphone.

Vous pourrez retrouver la montre connectée Ticwris Max 4G chez GearBest au prix réduit de 133 € avec la livraison gratuite.



