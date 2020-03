Bon plan smartphones : Xiaomi Mi Note 10 à 392€ mais aussi iPhone XS, Samsung S10, OnePlus 7T,...

En ce dimanche, faisons le point sur l'ensemble des promotions concernant les smartphones, en commençant par le superbe Xiaomi Mi Note 10 à seulement 392 €, mais vous trouverez également des prix réduits chez Apple, Samsung, Huawei, Redmi ou encore OnePlus avec un 7T 256 Go à 475 € et un 7T Pro 256 Go à 593 € !

Alors que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont attendus en Europe lors d'une conférence le 27 mars prochain ou les prix et la disponibilité seront détaillés, le bon plan du week-end concerne le Xiaomi Mi Note 10 affiché à -29% à seulement 392 €.

Pour rappel, le Xiaomi Mi Note 10 que nous avons testé dispose d'un capteur photo à 108 megapixels permettant d'obtenir des photos exceptionnelles.

Cinq modules photo dédiés sont présents pour des clichés et vidéos inégalées :

108 megapixels f/1,69

12 megapixels f/2 (zoom)

8 megapixels f/2 (zoom)

20 megapixels f/2,2 ultra grand angle

2 megapixels f/2,4 macro



Par ailleurs, le Mi Note 10 possède un grand écran de 6,47 pouces FHD+ AMOLED incurvé, un SoC Snapdragon 730G orienté gaming avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage selon les versions.

Ce smartphone dispose également d'un lecteur d’empreinte placé sous l’écran, et d'une confortable batterie de 5260 mAh permettant une autonomie de plusieurs jours de fonctionnement avec une charge rapide 30 Watts pour une charge complète en une heure à peine, le tout sous MIUI 11. Au niveau des bandes 4G, on retrouve les principales à savoir B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/38/40/41.

Gearbest propose aujourd'hui une forte réduction sur le Xiaomi Mi Note 10 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en coloris noir à seulement 392 € au lieu de 549,90 € prix officiel avec le code de réduction Q44BB03BB51EB001 et la livraison gratuite. Il s'agit bien entendu de la version internationale avec français inclus.

Vous trouverez également d'autres promotions sur les smartphones des principales marques, qu'il s'agisse des premium type Apple et Samsung, mais aussi de toutes les autres marques comme Xiaomi, Redmi, OnePlus, Oppo, Honor ou encore Huawei.

Et n'oubliez pas de bien appliquer les codes de réduction indiqués lorsqu'il y en a !

