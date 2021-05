Xiaomi MIUI 13 : la fenêtre de tir se précise pour la nouvelle surcouche

La surcouche MIUI de Xiaomi est passée à la version 12.5 avec le lancement du modèle de référence Xiaomi Mi 11 mais l'évolution majeure suivante MIUI 13 est déjà dans les tuyaux et devrait bientôt faire son apparition.

Dès la fin de l'année dernière, une fenêtre de lancement avait été évoquée sur le deuxième trimestre 2021, qui correspond généralement à la période habituelle pour une annonce software chez le fabricant.

Les optimisations de MIUI 12.5

Cette date se resserre officieusement et tend désormais vers un lancement le 25 juin, soit la toute fin du deuxième trimestre et au moins pour les versions chinoises des smartphones de la marque, et donc sans doute un peu plus tard pour le reste du monde (un ou deux mois plus tard).

Source : RPRNA / tableau : Notebookcheck.net

A ceci s'ajoute une liste de pas moins de 80 smartphones potentiellement éligibles dans les différentes marques Xiaomi, Poco, Redmi et Black Shark. D'autres modèles, comme les Redmi Note 8T ou les Xiaomi Mi 9T et 9T Pro, sont moins assurés de recevoir la nouvelle surcouche.

La liste reste pour le moment officieuse et les détails sur la nouvelle surcouche sont rares, en dehors de possibilités de personnalistation étendues et d'optimisation du fonctionnement.