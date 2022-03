Xiaomi Mix Fold : tour d'horizon du premier smartphone pliant de la marque

Le Xiaomi Mix Fold est le premier smartphone avec affichage repliable de la marque et embarque plusieurs innovations spécifiques. Il était visible sur le salon MWC 2022 de Barcelone.

Dévoilé en mars 2021, le smartphone Xiaomi Mix Fold est le premier de la marque à proposer un affichage repliable mais il n'a pas quitté les frontières de la Chine. Le salon MWC 2022 a été l'occasion de le voir de plus près.

Pour rappel, c'est un smartphone doté d'un affichage souple AMOLED de 8 pouces en résolution QHD+ se repliant comme un livre. Le design est proche de celui des Galaxy Z Fold de Samsung et le ratio 4:3 lui donne un aspect très étiré lorsqu'il est replié.

Cela se voit particulièrement à l'utilisation de l'affichage externe de 6,52 pouces avec poinçon, l'écran interne en étant dépourvu. L'affichage interne se déplie grâce à un système de charnière qui ne permet que deux positions (déplié ou replié) là où d'autres acteurs permettent des positions intermédiaires pour transformer le smartphone en PC portable d'appoint ou pour visionner confortablement une vidéo.

L'affichage souple est également marqué d'une ligne de pliure en son centre, aspect que l'on retrouve sur les modèles de Samsung mais pas sur l'Oppo Find N, également visible sur le salon MWC.

Le Xiaomi Mix Fold embarque un SoC Snapdragon 888 mais aussi une puce dédiée Surge C1 pour le traitement de l'image, en complément de celui de la plate-forme de Qualcomm.

Comme d'autres acteurs, Xiaomi commence à concevoir ses propres puces pour disposer de fonctionnalités spécifiques pas retrouvées ailleurs. Cela passe aussi par un bloc photo dont l'ultra grand angle de 8 megapixels exploite une lentille liquide qui lui permet de fonctionner en mode zoom (jusqu'à x30) comme en mode macro.

Malgré l'innovation que cela représente, en permettant de limiter le nombre de capteurs photo dédiés, on n'a pas vu beaucoup ce type de capteur dans les smartphones ces derniers trimestres, signe que le prix d'un tel module ou sa complexité ne permettent pas une diffusion rapide dans les appareils mobiles.

Le Xiaomi Mix Fold ayant été annoncé en mars 2021, il est fort possible que le fabricant prépare une deuxième génération et la dévoile d'ici quelques semaines. Les petits défauts de jeunesse seront sans doute gommés et l'on peut espérer qu'un nouveau modèle profitera d'une distribution élargie, alors que le segment des smartphones pliants est appelé à connaître une forte croissance ces prochaines années.