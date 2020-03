Xiaomi : la recharge sans fil 40W en démonstration

Par rapport à la charge filaire toujours plus rapide, la recharge sans fil, avec ses faibles puissances, était plus anecdotique et relevait plus du confort d'utilisation (il suffit de poser le smartphone sur un socle de charge).

Mais tandis que la recharge filaire continue de progresser pour dépasser désormais les 60W et charger les smartphones en quelques dizaines de minutes, la recharge sans fil connaît elle aussi une poussée de fièvre sous l'impulsion de certains fabricants.

Souvent cantonnée à 10W, les premiers appareils avec 27 à 30W de puissance ont fait leur apparition en fin d'année dernière, et ce n'est qu'un début. Bien que faisant partie d'un concept et donc pas encore commercialisé, la marque Vivo a dévoilé un système de recharge sans fil de 60W sur son Vivo Apex 2020.

De son côté, Xiaomi fait la démonstration en vidéo d'un système de recharge sans fil de 40W que l'on pourrait bientôt retrouver dans ses smartphones et qui permet une charge complète d'une batterie de 4000 mAh en 40 minutes seulement.

Même si c'est un prototype de Xiaomi Mi 10 Pro qui est utilisé pour les besoins de la démonstration, Xiaomi ne donne aucune date pour l'intégration de cette technologie dans ses smartphones.

Au-delà de la prouesse technique et des questions qu'elle peut soulever (quel échauffement de la batterie, quelle déperdition, quel rayonnement environnant ?), la montée en puissance de la recharge sans fil pourrait amener au développement de smartphones sans connectiques de charge ni boutons sur les tranches, de manière à laisser l'écran occuper toute la surface des appareils mobiles.

C'est ce que proposent déjà les designs des Vivo Apex et de quelques autres concepts, le smartphone devenant le support de l'écran sur toutes ses faces, l'interface et les boutons virtuels se modifiant et s'adaptant en fonction des besoins.