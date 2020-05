Xiaomi Redmi 9 : la certification FCC livre une partie des caractéristiques

La marque Redmi met à jour ses gammes et après les modèles Redmi Note 9 qui vont tenter de remporter le même succès que leurs prédécesseurs, c'est le Redmi 9 qui pourrait bientôt arriver sur le marché.

Le passage par la certification de la FCC (Federal Communications Commission) est un signe qui ne trompe pas et qui permet à l'occasion d'en savoir un peu plus sur le smartphone.

Positionné en entrée de gamme, le Redmi 9 devrait proposer une batterie de 4920 mAh (sans doute annoncée à 5000 mAh) et a été testé avec un chargeur de 10W, même si l'on peut s'attendre à un chargeur 18W dans sa version finale, comme le Redmi 8.

Les documents de certification ne livrent pas d'informations sur la nature du SoC et la logique voudrait, puisque le Redmi 8 exploite un SoC Snapdragon 439, que le Redmi 9 profite d'un Snapdragon 460 plus récent (annoncé en janvier), apportant plus de performances et un support "WiFi 6 Ready".

La connectivité sans fil WiFi du smartphone a d'ailleurs été évaluée en bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Rien n'est dit sur sa date de lancement mais le passage par la FCC signale généralement une commercialisation dans les semaines à venir.