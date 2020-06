Redmi 9 : une image du futur smartphone d'entrée de gamme en fuite

Après la série Redmi Note 9 et ses différentes variantes, c'est le smartphone d'entrée de gamme Redmi 9 qui devrait être bientôt officialisé. Il est apparu en mai dans les documents de certification de la FCC (Federal Communications Commission), signalant une présentation officielle prochaine, sans doute durant le mois de juin.

Le Redmi 9 est censé montrer son dos dans une image diffusée sur SlashLeaks, dévoilant des coques polycarbonate en deux coloris et un quadruple capteur photo en alignement vertical centré.

On trouve trois capteurs alignés les uns sous les autres et qui pourraient correspondre à une configuration 13 + 8 + 5 megapixels et un module séparé au-dessus du flash qui serait un capteur de 2 megapixels de mesure des informations de profondeur.

En-dessous, un lecteur d'empreintes est vraisemblablement présent. Le Redmi 9 est attendu avec un affichage 6,53 pouces et un processeur Snapdragon 460, évolution logique du Snapdragon 439 du Redmi 8, à moins que le fabricant n'opte pour un SoC Helio G70 de MediaTek, selon d'autres rumeurs.

Il devrait profiter d'une belle autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh qui disposerait d'une charge filaire 18W. Il sera sans doute de nouveau proposé à un tarif très attractif.