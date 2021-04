Redmi K40 Game Enhanced Edition : tout pour le jeu en Dimensity 1200

La marque Redmi permet beaucoup d'expérimentations pour Xiaomi et la dernière en date est de proposer un smartphone gaming à prix agressif. Le Redmi K40 Game Enhanced Edition est dérivé de la série Redmi K40 mais s'offre des fonctionnalités optimisées pour le jeu.

Il repose sur un affichage 6,67 pouces OLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et support de l'espace colorimétrique DCI-P3 et du HDR10+. L'échantillonnage tactile grimpe à 480 Hz pour une parfaite réactivité et l'écran est protégé par du verre Gorilla Glass.

Le smartphone fait le choix du SoC Dimensity 1200 de MediaTek avec jusqu'à 12 Go de RAM (LPDDR4x) et 256 Go de stockage UFS 3.1, et des pilotes GPU pouvant être mis à jour de façon indépendante. Cela lui apporte une compatibilité 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Le SoC profite d'une solution de refroidissement spécifique avec chambre à vapeur et les antennes 5G et WiFi sont judicieusement disposées pour maintenir la qualité de connexion en toute occasion.

A l'arrière, trois capteurs photo sont présents avec un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle (120 degrés) de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels, tandis qu'à l'avant, un module 16 megapixels servira pour les selfies.

Le son des haut-parleurs est optimisé par JBL et offre une compatibilité Dolby Atmos. Le Redmi K40 Game Enhanced Edition profite d'une batterie de 5062 mAh et d'une charge rapide 67W.

Les prix varient selon la configuration mémoire (6 à 12 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage) de 1999 yuans (255 euros environ) à 2699 yuans (345 euros environ)