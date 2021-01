Xiaomi Redmi K40 : le SoC Snapdragon 888 se confirme, le prix agressif aussi

La gamme de smartphones Redmi K40 n'a finalement pas été annoncée en décembre pour laisser toute la lumière au Xiaomi Mi 11, smartphone de référence lancé en toute fin d'année.

Sur Weibo, la marque de Xiaomi commence à teaser l'arrivée du Redmi K40 et prépare son lancement pour le mois de février. Elle confirme la présence du SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui équipé déjà le Xiaomi Mi 11, mais aussi un tarif agressif de 2999 yuans, soit 380 € environ.

La série de smartphones devrait comme l'an dernier proposer une configuration relevée, moyennant quelques concessions, et fournir un smartphone exploitant le dernier SoC mobile du moment pour quasiment la moitié du prix d'un smartphone premium.

Par rapport au Mi 11, il devrait rester sur un affichage plan et FHD+, avec des composants mémoire un peu plus lents (LPDDR4x et UFS 3.0) et une batterie de 4000 mAh. On ne sait pas encore ce qu'il proposera comme capteurs photo.