Xiaomi Redmi Note 10 Pro : Snapdragon 7, MIUI 12, le smartphone en approche

Alors que les caractéristiques du Redmi Note 10 4G ont commencé à émerger il y a quelques mois, ce sont celles du Redmi Note 10 Pro qui font leur apparition via les documents de la FCC et diverses fuites.

Via le régulateur américain, on apprend que le modèle porte la référence M2101K6G et qu'il sera compatible 4G mais pas 5G, avec des compatibilités sans fil WiFi Dual Band et Bluetooth, et la surcouche MIUI 12.

Redmi Note 10

Indépendamment, les caractéristiques supposées sont évoquées dans le groupe Telegram XiaomiUI. Le Redmi Note 10 Pro porte le nom de code sweet et embarque un SoC Snapdragon 732G, inclusion récente parmi les SoC milieu de gamme de Qualcomm mais effectivement 4G et présente par exemple dans le Poco X3.

Le smartphone proposerait un écran avec dalle LCD IPS et rafraîchissement d'écran 120 Hz (encore comme le Poco X3) avec la technologie MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) fluidifiant les vidéos.

Poco X3

Le Redmi Note 10 Pro devrait embarquer 4 capteurs photo avec un module principal 64 megapixels, un ultra grand angle, un capteur macro et un module de capture des données de profondeur.

Il embarquera une batterie de 5050 mAh et sera proposé avec ou sans NFC selon les marchés. En bref, il exploitera la même base matérielle que le Poco X3.