Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro au meilleur prix !

Pour rappel, le récent smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de jusqu'à 360 Hz, avec une luminosité maximale de 1200 cd/m². La dalle est protégée par du verre Corning Gorilla Glass 5.

Le smartphone intègre le SoC MediaTek Helio G96 épaulé par avec 6 ou 8 Go de RAM et avec 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau photographie, vous trouverez à l'arrière quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP.

Il possède une confortable batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67 W, qui permet au mobile de récupérer 50 % de son autonomie en seulement 15 minutes.

Vous trouverez chez AliExpress le smartphone Xiaomi Redmi 11 Pro 6+ 64 Go à seulement 248 € avec le code SDFRA113 et le coupon de réduction présent sur le site. Les mêmes code et coupon sont applicables pour la version 6+128 Go qui est proposée à 258 €. La livraison est gratuite depuis la France en 3 jours.



