Xiaomi Redmi Note 11 : avec de la charge rapide 120W ?

Le groupe chinois Xiaomi a fait entrer la charge rapide 120W du laboratoire à la réalité cette année en la proposant sur plusieurs de ses modèles . On la trouve notamment sur le récent Xiaomi 11T Pro et elle devrait se diffuser plus largement dans les mois à venir.

Sa marque fille Redmi pourrait aussi en bénéficier à court terme. Le leaker chinois Digital Chat Station affirme ainsi qu'elle sera présente sur la prochaine série Redmi Note 11 attendue en début d'année prochaine.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

La gamme Redmi Note est génératrice de volume pour Xiaomi et Redmi et est généralement déclinée en de multiples variantes.

Il reste donc possible que la version la plus richement dotée en soit pourvue, tout comme il se murmure qu'un Redmi K50 Pro+ pourrait aussi avoir droit à une charge 120W l'an prochain.

Le Redmi Note 10 Pro 5G, décliné en Poco X3 GT, profite déjà d'une charge rapide 67W qui constituait la référence pour Xiaomi en début d'année et l'on peut imaginer qu'un Redmi Note 11 lancé au premier trimestre 2022 montera en puissance.

La charge rapide 120W ne serait donc pas réservée aux smartphones haut de gamme de Xiaomi et pourrait assez rapidement se retrouver dans le périmètre des modèles de milieu de gamme.