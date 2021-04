Xiaomi premier à proposer un smartphone avec capteur photo 200 megapixels ?

Après avoir été l'un des premiers à proposer du 64 megapixels et le premier en 108 megapixels, le fabricant Xiaomi développerait un smartphone avec un module de 200 megapixels.

Si certains fabricants de smartphones ont cessé la course aux megapixels pour se concentrer sur d'autres aspects (la qualité en basse lumière, notamment), d'autres comme Xiaomi sont fermement engagés dans la montée du nombre de mégapixels dans les capteurs.

Tandis que beaucoup misent encore sur des modules photo de 48 à 50 megapixels avec des capteurs optimisés (filtres spécifiques, grand photosites...), le groupe chinois n'a pas hésité à intégrer des modules 64 megapixels dans les smartphones de ses différentes marques, jusqu'en milieu de gamme.

Xiaomi Mi Note 10, premier avec un module 108 megapixels

Il a été aussi le premier à proposer un smartphone avec capteur 108 megapixels conçu avec l'aide de Samsung et que l'on retrouve jusque dans le récent Xiaomi Mi Mix Fold avec écran pliable, et plus généralement dans ses smartphones premium.

Xiaomi Mi 11

On se doute que la marque n'en restera pas là, d'autant plus qu'il existe des rumeurs de développement de capteurs de 150 megapixels, voire 200 MP. Justement, le leaker chinois Digital Chat Station affirme que Xiaomi serait effectivement en train de finaliser le premier smartphone au monde à embarquer un capteur 200 megapixels.

Il serait en principe de nouveau fourni par Samsung (qui en utiliserait par la suite une version spécifique dans ses propres smartphones haut de gamme) mais il faudra sans doute composer avec de très petits photosites, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la capacité à capter de la lumière et le bruit généré.

Ces contraintes peuvent toutefois être en partie réduites par les algorithmes de photographie computationnelle et le pixel binning réunissant plusieurs pixels du capteur pour simuler le fonctionnement d'un unique gros pixel.