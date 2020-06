Xiaomi : un brevet pour un smartphone avec écran pliable proche du Mate Xs

Le fabricant Xiaomi est resté à distance de la nouvelle tendance des smartphones avec écran pliable initiée par Royole, Samsung et Huawei, même si la firme a évoqué des concepts d'appareils mobiles se pliant en plusieurs couches.

Une rumeur a aussi envisagé la préparation d'un smartphone de type clapet, comme le Galaxy Z Flip ou le Motorola RAZR, qui serait dévoilé sur le deuxième semestre de l'année.

Le groupe chinois se tient donc peut-être en embuscade, attendant le bon moment pour se dévoiler. Cela ne l'empêche pas d'engranger des brevets sur le sujet, comme l'indique le site Letsgodigital.

Un récent brevet obtenu auprès de la CNIPA (office chinois des brevets) montre des croquis détaillant un smartphone avec écran souple repliable qui ressemble assez fortement au Mate Xs de Huawei.

Le smartphone présente un affichage souple se pliant sur la surface externe avec un partie rectangulaire logeant pas moins de quatre capteurs photo, le flash et un bouton, sans doute pour déplier l'écran.

Letsgodigital note que Xiaomi tirerait avantage à lancer un smartphone avec écran pliable similaire au Mate Xs en essayant de tirer les prix vers le bas (le Mate Xs est commercialisé à 2500 €) et en conservant les services mobiles de Google que Huawei ne peut plus proposer du fait des restrictions commerciales US.