Xiaomi teste l'idée du smartphone avec modules interchangeables

Un smartphone modulaire dont on pourrait faire évoluer le hardware en remplaçant facilement les modules ? Xiaomi y réfléchit.

S'il est courant de modifier le firmware d'un smartphone pour l'améliorer ou ajouter des fonctionnalités, obtenir la même facilité pour modifier le hardware grâce à des modules est une tout autre affaire.

Certains ont tenté l'approche modulaire mais ont généralement dû faire machine arrière du fait de la complexité de la logistique et des difficultés de conception rencontrées.

Il n'y a plus guère que la marque FairPhone qui le permette jusqu'à un certain point et dans une optique volontariste de faire durer ses smartphones des années, à l'opposé de la stratégie consumériste régnant dans l'industrie mobile.

L'idée de disposer d'un smartphone dont on pourrait changer les modules selon ses envies n'en continue pas moins de fasciner et le groupe Xiaomi semble explorer le sujet.

Dans un brevet, il décrit un appareil mobile constitué d'un module central avec écran avec un mécanisme coulissant à chaque extrêmité pour y glisser des modules, appareil photo mobile d'un côté et haut-parleurs / connectiques de l'autre.

Les modules permettent d'intégrer différentes fonctionnalités, de blocs photo aux multiples propriétés à un écran secondaire comme pour le Xiaomi Mi 11 Ultra, tandis que le module inférieur pourrait apporter une qualité audio optimisée ou des connectiques avancées.

Le principe soutenant ces idées serait de pouvoir proposer un smartphone capable de durer dans le temps et dont les éléments matériels pourraient être changés très simplement, mais il y a sans doute aussi la possibilité de personnaliser un smartphone selon ses besoins ou envies.

Mais au-delà de la mise en forme dans un brevet, rien ne dit encore si Xiaomi tentera effectivement l'expérience du smartphone modulaire à court terme.