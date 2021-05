Xiaomi TROUVER SOLO 10 : le nouveau aspirateur balai sans fil à prix réduit

Xiaomi, à travers sa marque TROUVER, nous propose son récent modèle SOLO 10, un aspirateur balai sans fil et sans sac proposé pendant quelques jours à prix fortement réduit.

Xiaomi nous propose un nouvel aspirateur-balai sans fil et sans sac issu de son univers, avec le modèle TROUVER SOLO 10.

TROUVER est en fait une nouvelle marque lancée en 2020. Son modèle SOLO 10 est donc un aspirateur balai sans fil proposant une très forte puissance d'aspiration de 18000 Pa, avec un moteur principal de 300W. La batterie intégrée de 2000 mAh peut fournir jusqu'à 48 minutes d'autonomie avec un temps de charge de 3h30.

L'aspirateur TROUVER SOLO 10 présente une esthétique agréable avec son coloris rouge et son corps blanc brillant, et il ne pèse que 1,4 kg, très léger donc.

Ce dernier possède trois petites roues sur la tête d'aspiration. De plus, la tête de la brosse et la bielle métallique peuvent être pliées à 180°, pratique pour nettoyer les endroits les plus difficiles comme sous les canapés.

En plus de la tête d'aspiration de la brosse à rouleau, il est également équipé d'une tête d'aspiration plate deux en un, qui vous permet de nettoyer une grande surface et d'aspirer les saletés au sol.

Il dispose également d'un écran couleur LED, qui affiche la puissance restante et le mode de fonctionnement (3 puissances...).

Le kit complet du TROUVER SOLO 10 comprend une brosse de sol avec moteur indépendant, un support de tête d'aspiration, une tête d'aspiration plate deux en un, un corps, une bielle en métal, un boîtier de fixation de charge et un chargeur fixé au mur.

L'aspirateur ne chauffera pas grâce à l'utilisation d'une technologie d' optimisation du refroidissement par air DualCool. Il est également très simple de vider le bac à poussière, d'une contenance de 0,4 L, dans la poubelle en appuyant sur un simple bouton.

L'aspirateur TROUVER SOLO 10 comporte un élément filtrant HEPA (High Efficiency Particulate Air Purification) et en tout ce ne sont pas moins de 5 filtres qui sont présents (lavables à l'eau).

Vous pourrez trouver pendant quelques jours l'aspirateur balai sans fil Xiaomi TROUVER SOLO 10 à seulement 95 € avec le code 19636B8B00 chez Gshopper, au lieu de 149 €, et avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.



