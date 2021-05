XPG prépare déjà de la mémoire DDR5-7400 pour le second semestre

La mémoire DDR5 va doucement arriver cette année et déjà, XPG prépare des modules avec fréquences plus élevées que les 4800 MHz de la spécification JEDEC initiale.

La mémoire DDR5 s'apprête à faire son arrivée sur le marché, d'abord sans doute dans des systèmes professionnels et des machines grand public haut de gamme. Les fabricants commencent à annoncer des modules mémoire avec des fréquences de 4800 MHz.

Ils profiteront du doublement de la bande passante par rapport à DDR4 et d'un voltage abaissé à 1,1 Volt réduisant significativement leur consommation d'énergie. La route est déjà tracée pour des composants aux fréquences supérieures et XPG annonce justement la préparation de barrettes mémoire DDR5 dans sa gamme Caster qui seront directement proposées avec des fréquences jusqu'à 7400 MHz, soit au-delà des 4800 MHz de la spécification JEDEC.

Elles seront proposées en versions 8 / 16 / 32 Go et sont en cours d'évaluation chez les grands fabricants de cartes mère, dans des variantes avec et sans lignes RGB.

Les barrettes XPG Caster DDR5-7400 MHz sont attendues durant le troisième trimestre 2021 mais leur prix n'est pas encore connu.