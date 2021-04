DDR5 : la production de masse de barrettes mémoire débute chez certaines marques

La production de puces mémoire DDR5 a commencé chez certains acteurs comme Micron et les fabricants de modules mémoire ont passé ces derniers mois à certifier et valider les composants avant de pouvoir les produire en masse.

C'est chose faite chez des fabricants chinois comme Netac et Jiahe Jinwey qui ont testé les barrettes mémoire sur des cartes mères Asus et MSI. Tout s'est déroulé comme prévu, du boot à la mise en route d'un OS.

Avec une tension abaissée à 1,1 V et une fréquence augmentée à 4800 MHz, la mémoire DDR5 doublera les vitesses de transfert avec une consommation d'énergie moindre par rapport à DDR4.

Les processeurs Intel Core de 12ème génération Alder Lake, attendus en fin d'année, seront parmi les premiers à supporter la nouvelle génération de mémoire vive.

Les modules DDR5 de Netac et Jiahe Jinwey sont de 32 Go en 40-40-40 et avec la tension de 1,1 V, avec un module de gestion d'énergie embarqué directement sur le module.

A noter que des versions SO-DIMM de la DDR5 pour PC portables sont aussi en cours de développement chez certains fabricants comme Teamgroup.