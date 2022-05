ZTE Axon 40 Ultra : le smartphone Snapdragon 8 Gen 1 avec capteur photo sous l'écran

Le modèle de la série Axon 40 de ZTE est annoncé et cette version Ultra offre une impressionnante fiche technique.

Le smartphone ZTE Axon 40 Ultra est désormais officiel et confirme des caractéristiques très relevées mais aussi le choix d'un capteur photo avant placé sous l'écran, laissant la dalle totalement dégagée.

Cela met en valeur le grand affichage 6,81 pouces s'étirant sur les tranches et à bordures très fines qui, avec sa résolution Full HD+, profitera d'un rafraîchissement de 120 Hz et d'un support à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, le tout avec une densité de 400 ppi.

Sous l'écran, un capteur photo de 16 megapixels est caché avec un module proposant de grands pixels 2,24 µm afin de capter un maximum de lumière et faire oublier les qualités photographiques hasardeuses des générations précédentes.

A l'arrière, le ZTE Axon 40 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure avec un triple capteur photo composé d'un module principal de 64 megapixels Sony IMX787, un ultra grand angle 64 megapixels Sony IMX787 et un zoom périscopique de 64 megapixels avec OIS, avec possibilité d'enregistrement vidéo 8K.

Le smartphone embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec refroidissement par chambre à vapeur, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 1 To de stockage en UFS 3.1. Il embarque également une batterie de 5000 mAh avec charge filaire rapide de 80W (mais pas de charge sans fil).

Le ZTE Axon 40 Ultra sera proposé avec différentes configurations mémoire pour des tarifs allant de 4998 yuans à plus de 7000 yuans (700 à 985 € environ). Il sera lancé en Chine à partir du 13 mai et il reste à voir s'il sera proposé à l'international.