ZTE Axon 40 Ultra : triple capteur 64 megapixels et 8K à l'honneur

Après la gamme ZTE Axon 30, le fabricant prépare la suite et le modèle le plus performant, le ZTE Axon 40 Ultra, devrait offrir une solide fiche technique. L'accent devrait être mis sur la partie photo avec un gros bloc de trois puissants modules.

Selon les fuites, il disposera de trois capteurs 64 megapixels : un module principal Sony IMX787 avec OIS, un ultra grand angle Sony IMX 787 et un troisième module 64 megapixels d'Omnivision pour le zoom périscopique avec OIS. Sans surprise, le smartphone pourra filmer en 8K.

A bord, on devrait trouver un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1, le tout alimenté avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 65W.

Le ZTE Axon 40 Ultra devrait embarquer un grand affichage OLED s'incurvant sur les bords avec un haut rafraîchissement d'écran. Le smartphone devrait être annoncé le 9 mai prochain en Chine pour un tarif haut de gamme se rapprochant des 5000 yuans (720 €).