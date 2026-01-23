Lancée en grande pompe en février 2025, l'opération promotionnelle de Free Mobile offrant un accès gratuit pendant un an à l'IA Le Chat Pro de Mistral AI touche à sa fin.

Pour les milliers d'abonnés ayant activé l'option, parfois par simple curiosité, l'échéance approche et avec elle, le risque de voir l'essai gratuit se transformer en un abonnement mensuel facturé automatiquement. Une situation qui impose une vigilance particulière pour ne pas voir sa facture s'alourdir de manière inattendue.

Pourquoi cet abonnement devient-il payant ?

L'offre initiale, qui concernait tous les forfaits de l'opérateur (Forfait 2€, Série Free et Forfait Free 5G), était conçue comme une période d'essai de 12 mois. Le but était simple : démocratiser l'accès à une IA européenne performante et valoriser l'offre de Free au-delà de la simple connectivité. L'accès à Le Chat Pro donnait droit à la version premium de l'assistant conversationnel, avec des modèles plus puissants et des fonctionnalités étendues comme la génération d'images.

⚠️ Abonnés à Le Chat Pro (Mistral AI) via Free Mobile



Comme le rappelle @BusyspiderFr, la période d’essai gratuite d’un an arrive bientôt à son terme. Ensuite, c’est 17,99 € par mois !



Article pour résilier : https://t.co/Y6SnPJKjyn pic.twitter.com/j3vADzFZAK — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 21, 2026

Cependant, cette générosité s'inscrit dans une logique commerciale classique. Une fois l'année de gratuité écoulée, l'abonnement devient payant au tarif de 17,99 € par mois. L'initiative de Mistral AI et de l'opérateur repose sur la conversion des utilisateurs, mais aussi sur l'oubli de ces derniers, un mécanisme fréquent pour ce type d'offre promotionnelle longue durée.

Comment résilier l'option Le Chat Pro simplement ?

La procédure de résiliation est heureusement simple, mais elle doit impérativement être effectuée au bon endroit. Une simple déconnexion du compte Mistral ne suffit pas. La démarche s'effectue exclusivement depuis l'Espace abonné Free Mobile, là où l'option a été initialement activée. Il suffit de se rendre dans la rubrique "Mon forfait mobile", puis "Mes options" et de repérer la ligne correspondante à "Le Chat Pro".

Une fois sur la page de l'option, un bouton "Résilier mon option" permet d'engager la procédure. Un message de confirmation indique alors la date exacte de fin de la gratuité et de prise en compte de la demande. Point important, la résiliation manuelle n'entraîne pas une coupure immédiate du service. Vous pouvez continuer à utiliser Le Chat Pro jusqu'à la dernière heure de votre période gratuite, assurant une transition sans surprise.

Que se passe-t-il sans action de ma part ?

Le piège est là : sans intervention de votre part, la facturation automatique s'enclenchera dès le 13e mois. Le prélèvement de 17,99 € sera directement ajouté à votre facture Free Mobile. L'opérateur n'enverra aucun rappel de fin d'essai, la responsabilité de la gestion de l'abonnement reposant entièrement sur le client. Cette absence de notification, bien que légale car mentionnée dans les conditions initiales, peut surprendre de nombreux utilisateurs.

Cette situation invite à une réflexion sur la valeur perçue du service. Le Chat Pro s'adresse principalement à des usages professionnels avancés (analyse, rédaction, automatisation). Pour un usage occasionnel, le rapport coût/bénéfice peut vite devenir défavorable. Cela souligne l'importance d'une vigilance accrue de la part des consommateurs face à la multiplication des abonnements et des périodes d'essai gratuites.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand se termine précisément ma période de gratuité ?

La date d'échéance dépend du jour où vous avez activé l'option. Pour ceux qui ont souscrit dès le lancement en février 2025, la fin de la gratuité se situe autour des 9 et 10 février 2026. Vous pouvez vérifier la date exacte dans votre espace abonné, dans la section de gestion de l'option.

Existe-t-il une version gratuite de l'IA de Mistral ?

Oui, même après avoir résilié l'option Pro, il est toujours possible d'utiliser la version gratuite du Chat de Mistral. Cette déclinaison, bien que plus limitée, reste accessible sur le site web de l'entreprise ainsi que via les applications mobiles disponibles sur iOS et Android.