La règle d'or du forfait « sans engagement », qui garantissait une liberté totale de départ sans frais, se retrouve sérieusement écornée. Suivant l'exemple de B&YOU qui avait initié le mouvement, trois autres acteurs du marché ont décidé de franchir le pas. Il s'agit de NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Télécom. Désormais, pour résilier un contrat chez l'un de ces opérateurs, il faudra s'acquitter de la somme de 5 euros. Cette mesure, annoncée discrètement par mail et dans les nouvelles brochures tarifaires, entrera en vigueur le 18 mai 2026. Ces trois opérateurs virtuels (MVNO) partagent un point commun majeur : leur appartenance au groupe Bouygues Telecom et l'utilisation de son infrastructure.

Pourquoi cette nouvelle facturation est-elle mise en place ?

Cette décision s'inscrit dans une stratégie commerciale bien définie. L'objectif principal est double : compenser les offres d'appel très agressives et fidéliser une clientèle particulièrement volatile. En effet, ces opérateurs proposent souvent des cartes SIM facturées à 1 euro seulement, contre 10 euros pour la plupart de leurs concurrents. En ajoutant les 5 euros de frais de sortie, le ticket d'entrée et de sortie total s'élève à 6 euros, ce qui reste paradoxalement compétitif.

L'autre motivation est de freiner le « zapping » incessant des consommateurs qui passent d'une offre promotionnelle à une autre. En instaurant une barrière financière, même modeste, l'opérateur espère stabiliser sa base d'abonnés et mieux amortir ses coûts d'acquisition. L'information a d'ailleurs été ajoutée assez discrètement dans les fiches d'information standardisées, ces fameuses petites lignes que peu de clients consultent avant de signer.

Comment cette décision est-elle légalement encadrée ?

Face à cette nouvelle clause, tout n'est pas perdu pour le consommateur. La loi offre une porte de sortie claire pour ceux qui souhaitent éviter de payer. Conformément à l'article L. 224-33 du Code de la consommation, toute modification des conditions contractuelles par un opérateur doit être notifiée au client. Ce dernier dispose alors d'un droit de résiliation sans pénalité.

Ce droit peut être exercé dans un délai de quatre mois suivant la réception de la notification informant du changement. Si vous avez reçu le mail de votre opérateur vous annonçant l'arrivée de ces frais, c'est donc le moment idéal pour agir rapidement. Cette modification unilatérale du contrat vous donne le droit de résilier sans avoir à payer ces nouveaux frais de résiliation.

Quelles sont les alternatives pour éviter de payer ces frais ?

Si le délai légal de quatre mois est passé, une autre solution très efficace consiste à faire jouer la concurrence. La riposte des autres opérateurs ne s'est pas fait attendre. Free Mobile, SFR, RED, Orange et Sosh ont bien compris qu'il y avait une opportunité à saisir pour attirer les clients mécontents. La plupart d'entre eux proposent de rembourser ces frais pour toute nouvelle souscription avec portabilité de votre numéro.

La procédure est généralement simple : après avoir souscrit chez votre nouvel opérateur, il suffit de lui transmettre la facture de clôture de votre ancien contrat mentionnant les 5 euros de frais. Free Mobile se montre le plus généreux en remboursant jusqu'à 10 euros, couvrant ainsi d'éventuels frais postaux. La guerre des prix et des services, bien que transformée, joue donc encore en faveur des consommateurs avertis qui prennent le temps de comparer les offres du réseau.