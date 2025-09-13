Très attendue par les joueurs PC nomades comme la concurrente directe de la Nintendo Switch 2 et du Steam Deck, la ROG Xbox Ally X promettait monts et merveilles.

Fruit d'un partenariat entre Asus et Xbox, cette console portable à l'architecture PC doit débarquer le 16 octobre prochain. Mais à quelques semaines du lancement, les premiers retours des experts techniques de Digital Foundry sont loin d'être idylliques et soulèvent de sérieuses questions sur l'état de finition du produit.

Quels sont les problèmes relevés par Digital Foundry ?

Le verdict des experts jette un froid : à un mois de sa sortie, la ROG Xbox Ally X souffre de nombreux problèmes logiciels et d'une finition qui laisse à désirer.

L'équipe de Digital Foundry rapporte une expérience utilisateur plombée par une interface qui manque clairement de finition et, plus grave encore, par de multiples bugs. Ils évoquent notamment des plantages sur certains jeux et des situations où les joysticks cessent tout simplement de fonctionner dans les menus.

Si ces défauts peuvent potentiellement être corrigés via des mises à jour, leur présence si près du lancement est un signal préoccupant.

Les performances en jeu sont-elles à la hauteur ?

Sur le papier, la machine promet beaucoup, mais qu'en est-il des performances en jeu réelles ? L'analyse de Digital Foundry révèle un bilan très contrasté.

D'un côté, la console montre ses muscles sur des titres comme DOOM: The Dark Ages, où l'upscaling par intelligence artificielle permet de passer d'une résolution de 540p à un 1080p convaincant, tout en maintenant une moyenne de 50 images par seconde.

De l'autre, elle peine sur des jeux comme Clair Obscur: Expedition 33, qui lutte pour dépasser les 30 images par seconde. Cette inconstance est un point faible pour un appareil qui vise le segment haut de gamme.

Faut-il encore craquer pour la console ?

Face à ce constat, la question se pose : faut-il encore craquer pour cette console portable très attendue ?

La conclusion de Digital Foundry est une invitation à la prudence : il faut "modérer ses attentes". La ROG Xbox Ally X n'est pas, en l'état actuel, la solution miracle que beaucoup espéraient.

Avec une rumeur de prix avoisinant les 900 €, ces défauts de jeunesse sont difficiles à ignorer. Le succès de la machine dépendra en grande partie de la capacité de Xbox et Asus à déployer un patch massif et efficace dès le jour de sa sortie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Digital Foundry ?

Digital Foundry est une équipe de journalistes et techniciens reconnus mondialement pour leurs analyses techniques approfondies des jeux vidéo. Ils sont considérés comme une référence pour évaluer les performances graphiques, le framerate et la qualité technique des jeux sur différentes plateformes (consoles, PC).

La console sera-t-elle inutilisable à sa sortie ?

Pas nécessairement. Les problèmes soulevés sont majoritairement d'ordre logiciel. Une mise à jour "Day One" peut corriger de nombreux bugs. Cependant, le rapport de Digital Foundry indique que l'expérience "sortie de boîte" risque d'être frustrante si des correctifs importants ne sont pas appliqués immédiatement.

Quel est le prix et la date de sortie de la ROG Xbox Ally X ?

La date de sortie officielle est fixée au 16 octobre 2025. Le prix n'a pas encore été confirmé, mais les rumeurs les plus insistantes évoquent un tarif autour de 900 € pour le modèle X (le plus puissant) et 550 € pour la version standard, la ROG Xbox Ally.