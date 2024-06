Les satellites sont toujours plus nombreux dans l'espace proche de la Terre et l'essor des constellations va en rajouter des dizaines de milliers avec toutes les problématiques de gestion qui iront avec.

Il ne sera pas possible à des contrôleurs humains de vérifier en permanence que tout ce ballet est bien coordonné et fonctionne comme prévu. L'utilisation de l'intelligence artificielle est la solution la plus adaptée pour cet objectif de vérification et de contrôle des satellites.

L'entreprise de suivi des déplacements des satellites Slingshot Aerospace a développé un système d'IA Agatha pour réaliser cette tâche de suivi des satellites et d'identification de ceux qui ne se comportent pas comme prévu.

La présence de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dans le finament de cette IA cache d'autres ambitions : identifier les satellites défectueux mais aussi ceux qui pourraient cacher leur jeu en embarquant des charges utiles officieuses.

Repérer tout ce qui ne suit pas le plan de vol officiel

Les cas de rapprochements suspects de satellites sont en augmentation et l'exemple récent du satellite russe Luch Olymp 2 se positionnant à courte distance de satellites de communications européens rappelle la nécessité de pouvoir surveiller ces agissements avant qu'ils ne deviennent problématiques.

Le système d'IA Agatha a été entraîné sur l'équivalent de plus de 60 ans de de simulations de manoeuvres de satellites au sein de constellations avant de procéder à un transfert sur des données réelles qui ont permis de valider la qualité de détection avec l'aide des opérateurs afin de confirmer que les satellites repérés comme anormaux par l'IA le sont bien par leurs paramètres de fonctionnement ou leur mission spécifique.

Ce mode de détection permet de ne pas avoir à identifier une cible particulière pour suivre ses mouvements mais plutôt de faire ressortir un comportement déviant par rapport à la masse des constellations.

Un satellite plus léger ou plus lourd en raison d'une charge utile particulière aura des paramètres de vol et de maintien en orbite différents des autres satellites de même nature qui seront détectés par l'IA.

De même, Agatha peut aussi identifier des schémas de communications inhabituels, comme des échanges avec un petit nombre de stations au sol dans un pays déterminé qui peuvent trahir un usage militaire.

Des applications au-delà du domaine spatial

En détectant aussi bien les satellites défectueux qu'un "loup dans la bergerie" aux capacités masquées, l'IA peut contribuer à détecter des menaces spatiales avant qu'elles puissent devenir nocives.

Forte du partenariat ave la DARPA, Slingshot Aerospace négocie avec le gouvernement américain et les opérateurs de satellites pour déployer Agatha dans le cadre d'un système de surveillance à grande échelle.

Mais Agaha, par sa capacité à traiter de très grandes quantités de données et à en pointer les valeurs sortant du cadre, pourrait avoir aussi des applications dans des domaines de recherche comme la génétique, la biomédecine ou l'agriculture.