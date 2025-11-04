Friteuse à air Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L

Elle se distingue par un système qui ne nécessite plus de retourner les aliments : grâce à des pales et un panier améliorés, la circulation de l'air chaud est optimisée pour une cuisson uniforme. Vous pouvez surveiller la cuisson sans retirer le panier grâce à une grande fenêtre transparente.

D'une puissance de 1600W, elle atteint une température maximale de 220°C, permettant un rôtissage efficace et rapide. Un mode spécial dégraissage permet de filtrer les matières grasses et de réduire les graisses jusqu'à 88,3% par rapport à une friture traditionnelle.

La friteuse dispose d'une plage de température réglable de 40°C à 220°C et d'une minuterie de 24 heures. Cela lui permet non seulement de frire, mais aussi de décongeler à basse température, de préparer des yaourts ou de sécher des fruits.

Le grand panier de 5,5L peut être associé au grill pour doubler la capacité. Le contrôle se fait via un écran interactif avec 12 recettes intégrées, et l'application Xiaomi Home donne accès à plus de 100 recettes supplémentaires et au suivi sur smartphone. L'appareil est également compatible avec la commande vocale via l'Assistant Google.

Pour plus de commodité, une fonction de maintien au chaud de 30 minutes se déclenche après la cuisson, et le nettoyage est facilité par un revêtement anti-adhérent de qualité alimentaire.

Vous pouvez retrouver la friteuse à air Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L à 59,99 € au lieu de 89 € en ce moment sur le site officiel.

