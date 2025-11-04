Friteuse à air Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L
Elle se distingue par un système qui ne nécessite plus de retourner les aliments : grâce à des pales et un panier améliorés, la circulation de l'air chaud est optimisée pour une cuisson uniforme. Vous pouvez surveiller la cuisson sans retirer le panier grâce à une grande fenêtre transparente.
D'une puissance de 1600W, elle atteint une température maximale de 220°C, permettant un rôtissage efficace et rapide. Un mode spécial dégraissage permet de filtrer les matières grasses et de réduire les graisses jusqu'à 88,3% par rapport à une friture traditionnelle.
La friteuse dispose d'une plage de température réglable de 40°C à 220°C et d'une minuterie de 24 heures. Cela lui permet non seulement de frire, mais aussi de décongeler à basse température, de préparer des yaourts ou de sécher des fruits.
Le grand panier de 5,5L peut être associé au grill pour doubler la capacité. Le contrôle se fait via un écran interactif avec 12 recettes intégrées, et l'application Xiaomi Home donne accès à plus de 100 recettes supplémentaires et au suivi sur smartphone. L'appareil est également compatible avec la commande vocale via l'Assistant Google.
Pour plus de commodité, une fonction de maintien au chaud de 30 minutes se déclenche après la cuisson, et le nettoyage est facilité par un revêtement anti-adhérent de qualité alimentaire.
Vous pouvez retrouver la friteuse à air Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L à 59,99 € au lieu de 89 € en ce moment sur le site officiel.
Sont également à prix réduit en cette période de pré-Black Friday :
- HONOR Pad X8a - 128 Go Gris à 129,99 € soit -35% (11" FHD 90Hz, Snapdragon 680 6nm, 4 haut-parleurs, Hi-Res Audio filaire et sans fil, 8300 mAh, RAM 4 Go, stockage extensible jusqu'à 1 To, BT 5.1, WiFi 5)
- Pack tablette Samsung S6 Lite - 128 Go Noir + BookCover à 249,99 € soit -44% (10,4" 2000 x 1200, capteur principal 8MP, stockage jusqu'à 1 To, 7040 mAh, BT 5.3, WiFi 5)
- Batterie Bosch PBA 18V 4.0Ah W-C à 34 € (-33%)
- Pack clavier + souris sans fil Logitech MK235 à 15,37 € (-36%)
- Casque Bluetooth Sony ULT WEAR - Blanc, noir ou vert / gris à 139,99 € soit -17% (réduction de bruit active réglable, détection du bruit à double micro, 50h d'autonomie, haut-parleurs 40 mm, modes Deep Bass et Attack Bass, charge rapide...)
- Enceinte Bluetooth portable Marshall Middleton - Crème à 179,99 € soit -40% (son 360°, autonomie 20h, 2 amplificateurs de classe D, IP67, BT 5.1)
- Enceinte portable de soirée JBL Partybox On-The-Go 2 à 299,99 € soit -14% (100W, 3 haut parleurs intégrés, jusqu’à 15h d’autonomie, micro sans fil, sangle de transport, lumières LED synchronisées...)
- Multiprise parafoudre et surtension UGREEN 6-en-1 à 16,79 € avec la remise au panier (3680W, 2 prises AC, 4 USB dont 1 USB-C PD 20W)
- LEGO Super Mario 72046 Game Boy à 49,99 € (-17%)
- HONOR Magic V2 5G - 16 + 512 Go Noir à 571,83 € avec le code FRCD55 (pliable avec écrans OLED 7,92" et 6,43", 120Hz, Snapdragon 8 Gen 2 octa-core, GPU Adreno 740, 50MP + 50MP + 20MP, SuperCharge 66W, BT 5.3, Wi-Fi 6E...)
- Samsung Galaxy S25 FE 5G - 128 Go Noir (Entreprise Edition) à 599,99 € soit -20% (6,7" Dynamic AMOLED 2x FHD+ 120Hz, capteur principal 50MP, 4900 mAh, IP68, charge filaire 45W et sans fil 10W, Wi-Fi 6E...)
- Console portable Lenovo Legion Go S 8ARP1 - Blanc à 449,99 € (-29%)
- Nettoyeur de sol Dyson Wash G1 à 349 € soit -50% (lave et aspire en même temps, autonomie 35 mins, contre-rotation des rouleaux pour les taches tenaces, fonction autonettoyante, 3 modes de nettoyage dont mode Max...)
- TV QLED TCL 65T8C 4K 2025 - 65" à 549 € (-8%)
- PC portable gaming Gigabyte A16 3VHK3FR894SH à 999,99 € soit -23% (16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz, Ryzen 7 260, RAM 16 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, RTX 5060, Windows 11, Wi-Fi 6E, BT 5.2)
