Une brèche de sécurité majeure affectant le protocole AirPlay d'Apple expose des millions d'appareils connectés, principalement des enceintes et téléviseurs intelligents, à des risques via le réseau Wi-Fi. Découverte récemment, cette vulnérabilité pourrait permettre des perturbations et des fuites d'informations. Le plus inquiétant ? De nombreux appareils pourraient ne jamais être corrigés. Votre équipement est-il potentiellement en danger ?