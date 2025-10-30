PC portable gaming HP Victus 15-fb3031nf

Son écran Full HD de 15,6 pouces avec une fréquence de 144 Hz assure un gameplay précis et fluide, sans ralentissement ni effet fantôme. Avec une couverture sRGB de 62,5 %, les couleurs restent nettes et naturelles.

Le panneau antireflet permet de jouer ou de travailler confortablement, même en plein jour, tandis que le design à micro-bordure maximise la surface d’affichage.

Conçu pour le jeu et la performance, le PC offre une expérience fluide et immersive grâce à la technologie FreeSync Premium, qui garantit un affichage sans saccades, une faible latence et un taux de rafraîchissement élevé.

Propulsé par un processeur Ryzen AI 5 340, 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le PC offre une excellente réactivité pour le multitâche et les applications intensives. Sa carte graphique RTX 5060 assure des performances de haut niveau dans les jeux récents comme dans les logiciels de création, tout en garantissant un rendu fluide et détaillé.

Vous pouvez retrouver le HP Victus 15-fb3031nf à 999 € au lieu de 1 199 € en ce moment chez Leclerc.



